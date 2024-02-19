Больше 30 отелей Казани примут участников «Игр будущего»

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Город
19 февраля 2024  16:42
Автор:
Эндже Гарафиева

Для участников международного турнира «Игры будущего», который стартовал сегодня в Казани, забронированы 2,6 тысячи номеров в 33 отелях и в Деревне Универсиады. 50 тысяч порций еды будет предоставлено судьям и участникам. 

1,4 тысячи человек уже находятся сейчас в столице Татарстана. Ожидается, что в период проведения соревнований приедут гости из 107 стран. Вместе с волонтерами и зрителями их количество достигнет 6 тысяч человек.

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил о полной готовности города. Сегодня состоится генеральная репетиция церемонии открытия турнира.

«Все уже дышат этими соревнованиями. Уверен, что это – завтрашний день для молодежи, детей. В очередной раз Казань оставит огромное наследие, на этот раз после «Игр будущего». И это хорошими добрыми волнами разойдется по республике, по стране и по всему миру. Пусть это будет светлое, красивое, уверенное будущее», – отметил Ильсур Метшин.

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