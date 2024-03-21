Больше 50 мечетей, магазинов, частных домов татарстанцы украсили к Рамадану

В Татарстане завершился прием заявок на участие в конкурсе «Нурлы Рамазан». Организаторы определяют лучшее оформление общественных мест в честь священного месяца Рамадан.

В этом году рожали заявки 52 объекта: это дома, мечети, магазины, кафе.

Самым активным стал Кукморский район, откуда пришли семь заявок от хозяев частных домов. Украсили целую улицу в частном секторе.

Конкурс «Нурлы Рамазан» на лучшее оформление общественных мест проводится ДУМ РТ во второй раз для создания атмосферы Рамаданы на улицах городов и сел в республике. Автору лучшего оформления будет вручена путевка в хадж после 9 апреля.