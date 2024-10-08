Больше 50 отелей в Казани готовы встречать гостей саммита БРИКС в Казани

Казань готовится принять у себя саммит БРИКС, который пройдет в столице Татарстана 22-24 октября. Как сообщил мэр города Ильсур Метшин, к размещению гостей мероприятия подготовлены 52 отеля.

«Казань превращается из спортивной столицы в город, где будут проводиться самые высокие международные мероприятия», – сказал Метшин.

14 отелей города специально к приезду гостей саммита провели реконструкцию и ремонт. Кроме того, для размещения участников мероприятия будут задействованы 19 гостевых домов и 8 других объектов, в том числе два новых жилых дома в микрорайоне «Гаилә».

В общей сложности в гостиницах, гостевых домах и апартаментах смогут разместиться до 2 тысяч волонтеров, журналистов и представителей организаторов саммита.