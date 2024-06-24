Больше 80 млн человек просмотрели новости о БРИКС+

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Город
24 июня 2024  13:12
Автор:
Эндже Гарафиева

Международный форум городов стран БРИКС+, прошедший в Казани, вызвал огромный интерес аудитории по всему миру. Как сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин, общая аудитория, которую привлекла информация о форуме, составила свыше 81 миллиона человек.

Сюжеты о создании Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ показали ведущие российские и международные СМИ. Большой популярностью пользовались и публикации о форуме в социальных сетях. За четыре дня новость о создании ассоциации привлекла внимание 78 млн человек.

Ильсур Метшин подчеркнул, что даже если 10% от аудитории, узнавшей о форуме, захотят посетить Казань, Татарстан или Россию, это уже станет весомым вкладом мероприятия в развитие туризма.

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