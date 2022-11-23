Больше половины обратившихся за выплатой на ребенка 3-7 лет татарстанцев получили отказ

В первом полугодии этого года 66% родителей, которые обратились за ежемесячной выплатой на ребенка в возрасте от трех до семи лет, получили отказ. Об этом сообщает Счетная палата Татарстана.

С каждым годом отказы на эту соцвыплату растут. В 2020-м в выплате отказали 51% татарстанцев, в прошлом году – 64,5%. Зачастую отказы связаны с превышением среднедушевого дохода семьи и предоставлением недостоверных или неполных данных.

Минтруду республики рекомендовали «принять меры по повышению уровня информированности граждан в части предоставления документов и сведений, подтверждающих критерии нуждаемости при назначении мер социальной поддержки».