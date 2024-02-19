Больше семи миллионов уже посмотрели первые соревнования «Игр будущего»

В своем приветственном слове мэр Казани Ильсур Метшин сказал, что для нашего города стало уже привычным принимать спортивные мероприятия мирового уровня. Но на этот раз Казань и весь мир стоит на пороге зарождения чего-то нового, на стыке виртуального и реального миров.

Уже сейчас в Казань приехало 1,4 тысяч спортсменов из 60 стран мира. А к официальному открытию игр приедет еще больше – 294 команды из почти 100 стран. Градоначальник отметил, что их ждет не только спортивная, но и культурная программа. Для них забронированы билеты на более чем 80 культурных мероприятий, которые будут проходить в Казани параллельно с «Играми будущего». Кроме того, 300 ресторанов города готовятся познакомить гостей с национальной кухней. «Кто хоть раз отведает татарские блюда, их уже не забудет никогда», прорекламировал Метшин один из ключевых элементов национальной культуры.

Руководитель «Игр Будущего» Игорь Столяров сообщил, что участники и организаторы вкатились в полноценный спортивный режим. Сегодня уже начались соревнования по игре Dota. Пока там лидирует китайская сборная. Стрим с этих соревнованием посмотрело более семи миллионов человек. Все «Игры будущего» будут транслироваться в 30 странах. В том числе, и по телеканалам.