Большинство россиян следят за цифровыми технологиями, но внедряют их только по необходимости

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Россия/Мир
31 марта 2025  11:27

Согласно исследованию ВЦИОМ, подавляющее большинство россиян (87%) проявляют интерес к развитию цифровых технологий и устройств. Однако лишь немногие спешат их осваивать — большинство ждёт, пока новинки станут действительно нужными, пишет РИА Новости.

Ключевые данные опроса:

  • 51% — скорее интересуются технологическими новинками.

  • 36% — активно интересуются цифровыми трендами.

  • 11% — совсем не интересуются этой темой.

Когда россияне начинают использовать новые устройства?

  • 3% — пробуют гаджеты сразу после выхода.

  • 18% — внедряют их через несколько месяцев.

  • 14% — ждут год и более.

  • 62% — используют технологии только при острой необходимости.

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