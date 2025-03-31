Большинство россиян следят за цифровыми технологиями, но внедряют их только по необходимости

Согласно исследованию ВЦИОМ, подавляющее большинство россиян (87%) проявляют интерес к развитию цифровых технологий и устройств. Однако лишь немногие спешат их осваивать — большинство ждёт, пока новинки станут действительно нужными, пишет РИА Новости.
Ключевые данные опроса:
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51% — скорее интересуются технологическими новинками.
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36% — активно интересуются цифровыми трендами.
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11% — совсем не интересуются этой темой.
Когда россияне начинают использовать новые устройства?
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3% — пробуют гаджеты сразу после выхода.
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18% — внедряют их через несколько месяцев.
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14% — ждут год и более.
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62% — используют технологии только при острой необходимости.