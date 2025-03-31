Большинство россиян следят за цифровыми технологиями, но внедряют их только по необходимости

Согласно исследованию ВЦИОМ, подавляющее большинство россиян (87%) проявляют интерес к развитию цифровых технологий и устройств. Однако лишь немногие спешат их осваивать — большинство ждёт, пока новинки станут действительно нужными, пишет РИА Новости.

Ключевые данные опроса:

51% — скорее интересуются технологическими новинками.

36% — активно интересуются цифровыми трендами.

11% — совсем не интересуются этой темой.

Когда россияне начинают использовать новые устройства?