«Большой семейный пикник» в Казани получил положительные отзывы экспертов

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Республика
7 июля 2024  11:47
Автор:
Эндже Гарафиева

Фестиваль «Большой семейный пикник», прошедший в парке Горького в Казани, был посвящен Дню семьи, любви и верности и стал частью всероссийского проекта «Большие семейные выходные».

В программе мероприятия были мастер-классы по прикладному искусству, интерактивные игры для детей и взрослых, велоквест, а также зона с фуд-кортом.

Эксперты высоко оценили фестиваль, отметив его роль в объединении семей и создании позитивной атмосферы.

Директор «Совета детских организаций РТ» Екатерина Согрина подчеркнула разнообразие программ для детей и родителей, а депутат Марсель Шарапов отметил важность подобных мероприятий для укрепления семейных уз и взаимопонимания между поколениями.

Советник ректора по стратегическим инициативам Олег Агапов подчеркнул, что праздник любви, семьи и верности является важным элементом традиционной культуры, способствующим вовлечению все большего числа людей в русло традиционных ценностей.

Заслуженный тренер РФ Ольга Павлова также выразила положительное мнение о «Большом семейном пикнике».

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