 «Борьба идет с инфекцией»: не у всех заболевших ковидом проверяют штамм вируса
news_header_top_970_100

«Борьба идет с инфекцией»: не у всех заболевших ковидом проверяют штамм вируса

Меры профилактики и лечение коронавирусной инфекции неизменны в зависимости от вида штамма.

Республика
21 января 2022  14:12
Автор:
Роза Габитова

Не у всех пациентов, заболевших COVID-19, проверяют штамм вируса. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель главного санитарного врача РТ Любовь Авдонина. 

«Проверяют не у всех, омикрон и дельта, отличие только лишь в штамме, в тех линиях, которые модифицировались» — отметила спикер.

По слова Авдониной, не стоит увлекаться поиском штамма ковида, так как вне зависимости от вида, лечение, профилактика и пути заражения, одинаковы во всех случаях. Выявление омикрона и дельты — это научный интерес.

«Борьба должна идти не с конкретным штаммов, а с инфекцией» — добавила она.

Ранее «КВ» сообщали, что в республике выросло количество организаций, нарушающих антиковидные меры.

 

Новости
Роспотребнадзор РТ: Омикрон проходит с меньшим количеством тяжелых форм заболевания
В Казани сотрудники таможни обнаружили почти 27 тыс. немаркированных пачек сигарет
«Борьба идет с инфекцией»: не у всех заболевших ковидом проверяют штамм вируса
Минздрав РТ: «Мы начинаем возвращаться к формату работы в моменты пиковых нагрузок»
В Татарстане за минувшие сутки на уроки не допустили 654 школьника
Роспотребнадзор РТ: в республике выросло количество организаций, нарушающих антиковидные меры
В Казани в суд передали дело на мать, избивавшую на камеру полуторагодовалую дочь
ДРКБ Казани готова втрое увеличить коечный фонд