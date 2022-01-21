«Борьба идет с инфекцией»: не у всех заболевших ковидом проверяют штамм вируса

Не у всех пациентов, заболевших COVID-19, проверяют штамм вируса. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель главного санитарного врача РТ Любовь Авдонина.

«Проверяют не у всех, омикрон и дельта, отличие только лишь в штамме, в тех линиях, которые модифицировались» — отметила спикер.

По слова Авдониной, не стоит увлекаться поиском штамма ковида, так как вне зависимости от вида, лечение, профилактика и пути заражения, одинаковы во всех случаях. Выявление омикрона и дельты — это научный интерес.

«Борьба должна идти не с конкретным штаммов, а с инфекцией» — добавила она.

Ранее «КВ» сообщали, что в республике выросло количество организаций, нарушающих антиковидные меры.