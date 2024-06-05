Борщевик продолжает наступление в Татарстане: в Казани заражены 385 га земель

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Республика
5 июня 2024  09:42
Автор:
Эндже Гарафиева

Несмотря на майские заморозки, борщевик продолжает активно распространяться в Татарстане. Для борьбы с ним власти республики выделили 25 млн рублей.

В Казани площадь земель, заросших этим опасным растением, достигла 385 га. Однако лидерство в антирейтинге все же одерживают Высокогорский (699 га), Зеленодольский (311 га), Лаишевский (197 га) и Пестречинский (158 га) районы.

В прошлом году площадь засоренных территорий в Татарстане выросла на 700 га. Это связали с ранней весной и несвоевременными процессами по уничтожению растения.

Борщевик растет на землях населенных пунктов, вдоль дорог, в оврагах, на территории водоохранных зон. Его эфирные масла вызывают сильные ожоги.

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