Браконьер из Зеленодольского района пойман на незаконном лове рыбы

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Республика
7 августа 2024  17:29
Автор:
Эндже Гарафиева

25-летний житель Зеленодольского района предстанет перед судом за незаконный лов рыбы в акватории реки Свияга на территории Государственного природного заказника регионального значения комплексного профиля «Свияжский».

Как сообщили в Зеленодольской городской прокуратуре, мужчина в марте этого года использовал рыболовную сеть для ловли рыбы, нарушив правила рыболовства на особо охраняемой территории. В результате его действий государству был причинен материальный ущерб.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф 10 тысяч рублей.

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