Браконьер из Зеленодольского района пойман на незаконном лове рыбы

25-летний житель Зеленодольского района предстанет перед судом за незаконный лов рыбы в акватории реки Свияга на территории Государственного природного заказника регионального значения комплексного профиля «Свияжский».

Как сообщили в Зеленодольской городской прокуратуре, мужчина в марте этого года использовал рыболовную сеть для ловли рыбы, нарушив правила рыболовства на особо охраняемой территории. В результате его действий государству был причинен материальный ущерб.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф 10 тысяч рублей.