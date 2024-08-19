Брейкинг, граффити-батлы и джемы: в Казани пройдет турнир COMBOnation

С 22 по 25 августа в Казани пройдет 16-й Международный турнир по брейкингу и уличному искусству COMBOnation. Мероприятия фестиваля развернутся на нескольких площадках города, включая экстрим-парк «УРАМ», Фабрику Алафузова и Дворец единоборств «Ак Барс».

COMBOnation – один из крупнейших турниров подобного рода в России. Каждый год он собирает лучших танцоров, художников и представителей хип-хоп культуры. Гостей ждут соревнования по брейкингу, граффити-баттлы, танцевальные джемы, мастер-классы от именитых танцоров и встречи с легендами хип-хопа.

Художник Георгий Куринов с псевдонимом GOOZE возглавит работу над росписью 150-метрового забора в экстрим-парке «УРАМ». Ещё один мурал появится на стенах одного из казанских баров.

Брейкинг-баттлы пройдут в 15 номинациях. Свои навыки продемонстрируют участники из разных городов России, а также гости из Южной Кореи и Франции.

Фестиваль COMBOnation проводится при поддержке Министерства по делам молодежи Республики Татарстан.