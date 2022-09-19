 Бригада «скорой помощи» для парков и скверов заработала в Казани
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Бригада «скорой помощи» для парков и скверов заработала в Казани

За 2 месяца работы этой службой было отремонтировано более 2 тыс. кв. метров, изменено более 200 метров дощатого настила, очищено от надписей более 150 кв. метров деревянных конструкций и т.п.

Город
19 сентября 2022  12:50
Автор:
Дамира Хайрулина

Дирекция парков и скверов Казани учредила бригаду «скорой помощи», которая может экстренно устранить поломки либо другие несоответствия, сообщила сегодня в ходе делового понедельника в мэрии руководитель Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова.

Спикер также отметила, что за два месяца работы этой службой было отремонтировано более 2 тыс. кв. метров, изменено более 200 метров дощатого настила, очищено от надписей более 150 кв. метров деревянных конструкций и т.п.

Латыпова сообщила, что в связи с высокой эксплуатационной нагрузкой был капитальной был отремонтирован объект «Сказочный лес» в Горкинско-Ометьевском лесу, на стадии ремонта находится площадка в парке «Калейдоскоп». В парке «Крылья Советов» рабочие отремонтировали горку, обновили деревянный настил и восстановили ограждение.

В парке по улице Мира и парке «Континент» отремонтированы памп-треки, в парке им.Горького восстановлены пеленальные комнаты и обновлен газон, в парке им. Урицкого произведена очистка озера. Также отремонтирован и заменен деревянный настил в лесопарке Лебяжье, на бульваре «Фестивальный» и в парке «Калейдоскоп».

На сегодня в ведомстве дирекции находится 29 парков и скверов их общая площадь составляет более 300 га.

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