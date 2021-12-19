Британские ученые назвали потерю аппетита одним из симптомов штамма-омикрона

Британские ученые рассказали, что потеря аппетита может быть следствием заболевания омикрон-штаммом у человека, сообщила газета Daily Express со ссылкой на исследование специалистов медицинской компании ZOE и аналитиков Королевского колледжа Лондона.

Также к необычным симптомам они отнестли когнитивная дисфункция.

Одними из самых распространенных симптомов заражения штаммом-омикрон являются насморк, боли в горле и утомляемость. Половина зараженных также жалуются на высокую температуру и кашель.

Ранее сообщалось, что в Татарстане не обнаружен ни один случай заражения новым штаммом омикрон.