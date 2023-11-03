Будут ли госуслуги РТ максимально удобными?

Цифровые госуслуги все прочнее входят в жизнь современного человека, что совсем не удивительно. Пользоваться госуслугами в электронном виде - это удобно, быстро, доступно. Только за 10 месяцев 2023 года жители Татарстана сэкономили на очередях, в которых провели бы время для оформления и получения необходимых им услуг, 38 миллионов часов и более 9 миллиардов рублей.

Об этом говорилось на заседании коллегии Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ, которое прошло в ИТ-парке им. Башира Рамеева.

Перед заседанием состоялось открытие уникальной лаборатории пользовательского тестирования государственных услуг и сервисов Аналитического центра при правительстве Российской Федерации. Лаборатория носит имя Александра Лурии - уроженца Казани, психолога, врача-невропатолога, одного из основателей нейропсихологии, разработчика первого советского детектора лжи. Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин, президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов, депутат Государственного Совета РТ Марат Галеев, председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» Экзам Губайдуллин и другие участники коллегии познакомились в лаборатории с принципами работы уникального оборудования.

Как рассказал начальник лаборатории Андрей Артемьев, Казань стала одним из шести российских городов, где реализуется этот высокотехнологичный проект. Причем оснащена лаборатория только отечественным оборудованием. Стоимость его около 22 миллионов рублей. Средства были выделены в рамках федерального проекта «Государство для людей».

Задача лаборатории - оценка предоставления госуслуг, работы сервисов и их оптимизация. Для этого здесь используется 21 метод исследований, в том числе нейрофизиологическое исследование при помощи беспроводного электроэнцефалографа с 22 электродами, биобраслета, датчика электрокардиограммы, которые позволяют определить уровень стресса во время использования тех или иных госуслуг в электронном виде. Оборудование фиксирует негативные эмоции у человека, когда он пользуется теми или иными госуслугами и сервисами. Результаты тестирования помогут выявить слабые места в электронной системе госуслуг, чтобы стало ясно, что в этой системе необходимо модернизировать. Важнейшая задача лаборатории - получить обратную связь от людей разных возрастов, которые пользуются госуслугами. Тестирования планируются и групповые, и индивидуальные. Всего в лаборатории работает 12 человек.

- Работа по оптимизации госуслуг очень важна. Главная задача, чтобы все госуслуги были прозрачными, открытыми, максимально удобными, быстрыми. Татарстан один из первых в Российской Федерации регионов, который стал активно внедрять социально значимые услуги в электронном виде, - отметил Айрат Хайруллин.

Первый заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Илья Начвин в своем докладе отметил, что в Татарстане с 2022 года ведется работа по реинжинирингу наиболее приоритетных и востребованных госуслуг. Благодаря этому удалось значительно сократить срок оказания 115 услуг. Например, если в 2022 году срок передачи гражданам в собственность жилых помещений составлял 17 дней, то в 2023 году - 9 дней. Срок оформления ежемесячной выплаты на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье был 15 дней, а сейчас - всего 2 дня.

По данным статистики, у татарстанцев в рейтинге самых востребованных электронных услуг и сервисов с большим отрывом лидирует запись к врачу. Этой услугой воспользовались почти 10 миллионов жителей республики. Более 4 миллионов татарстанцев воспользовались электронным сервисом ввода показаний приборов учета ЖКУ.