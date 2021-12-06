 Бугульминский архитектор украсит город к Новому году в стиле Minecraft
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Бугульминский архитектор украсит город к Новому году в стиле Minecraft

Основой идей для новогодних украшений послужили работы бугульминских школьников.

Республика
6 декабря 2021  12:53
Автор:
Елена Молчанова

Бугульминский архитектор украсит город к Новому году в стиле Minecraft. Основой идей для новогодних украшений послужили работы бугульсминских школьников, а сам городок назовут «Бугулькрафт». Об этом сообщает пресс-служба официальной страницы Бугульминского муниципального района. 

«У главных входных групп на площадь уже сегодня установили 6-метровые фигуры персонажей игры «Майнкрафт» – сообщает Артем Цокур, архитектор проекта. 

Идея «Бугулькрафта» связана и с тем, что 2022 год объявлен годом цифровизации. Инсталляции будут переплетаться со сказкой «Щелкунчик», город также украсят объемные фигуры самолета, ретро-автомобиля и карнавальной маски. 

 

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