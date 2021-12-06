Бугульминский архитектор украсит город к Новому году в стиле Minecraft. Основой идей для новогодних украшений послужили работы бугульсминских школьников, а сам городок назовут «Бугулькрафт». Об этом сообщает пресс-служба официальной страницы Бугульминского муниципального района.

«У главных входных групп на площадь уже сегодня установили 6-метровые фигуры персонажей игры «Майнкрафт» – сообщает Артем Цокур, архитектор проекта.

Идея «Бугулькрафта» связана и с тем, что 2022 год объявлен годом цифровизации. Инсталляции будут переплетаться со сказкой «Щелкунчик», город также украсят объемные фигуры самолета, ретро-автомобиля и карнавальной маски.