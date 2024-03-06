Букмекеры считают, что «Ак Барс» обыграет «Автомобилист» в четвертом матче серии

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Спорт
6 марта 2024  12:53
Автор:
Эндже Гарафиева

«Ак Барс» на грани вылета из плей-офф. Сегодня решится, закончат ли казанцы серию с екатеринбуржцами из «Автомобилиста». 

Болельщики «Ак Барса» разочарованы положением любимой команды, которая проигра три матча подряд в плей-офф. Континентальная хокейная лига вспомнила, что в 2015 году команда из Санкт-Петербурга СКА феерично вернула положение после игры с ЦСКА, но это лишь один случай из 61 попытки, когда команда, проигрывая серию 0:3, смогла пройти соперника. Таким образом процент испешного исхода составляется всего 1,6%

Кроме «Ак Барса» с «Автомобилистом» этим вечером сыграют пары «Трактор» – «Салават Юлаев», «Динамо Мн» – «Динамо М», «ЦСКА» – «Локомотив», «Северсталь» – «Спартак». 

Букмекеры считают фаворитом четвертой игры казанский «Ак Барс». Но вот ставки на их победу в Кубке Гагарина принимаются с коэффициентом 40.0. Лидер по мнению букмекеров – СКА с коэффициентом в 10 раз меньше, 4.0.

Игра, проходящая в Екатеринбурге, стартует сегодня в 17:00 по московскому времени.

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Букмекеры считают, что «Ак Барс» обыграет «Автомобилист» в четвертом матче серии
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