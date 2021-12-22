Бухгалтерское сопровождение: особенности предложения

Сегодня невозможно обойтись без составления отчетов, регулярного предоставления документов в налоговые органы. При этом заниматься решением подобных вопросов могут исключительно специалисты, прекрасно осведомленные о тонкостях отрасли. Не всегда имеет смысл нанимать таких профессионалов на постоянной основе: оплата услуг нередко оказывается неоправданно высокой.

Выходом из положения становится обращение к услугам таких организаций, как Фингуру, предлагающих бухгалтерское сопровождение ООО по всем востребованным позициям. В этом случае не только оплата работы специалиста оказывается в разы дешевле, но и нет необходимости в покупке программного обеспечения, подписке на справочную систему, оплате электронного документооборота и прочем. Отпадают хлопоты по аттестации сотрудника и повышению его квалификации, поиску замены на время отсутствия по болезни или другим причинам, оплате отпусков и больничных, несению ответственности за ошибки бухгалтера.

Компаниями-помощниками прием на бухгалтерское сопровождение осуществляется на любом этапе деятельности предприятия и независимо от того, как именно раньше велась отчетность. Следует просто зарегистрироваться в системе в онлайн-формате, получить доступ в личный кабинет, указав предварительно особенности собственного бизнеса.

Специалисты связываются с потенциальным клиентом в течение нескольких минут для обсуждения схемы сотрудничества, выбора оптимального тарифа. Далее подбирается наиболее подходящий по всем параметрам бухгалтер, предоставляется и персональный ассистент. После настройки программы 1С сразу же идет выпуск электронно-цифровой подписи. Начать сотрудничество можно быстро и абсолютно дистанционно: обычно вопрос решается в течение всего лишь одного рабочего дня.

Стоимость услуг специалистов складывается из нескольких моментов. Так, учитываются количество разнонаправленных видов деятельности клиента, система налогообложения, число проводимых ежемесячно операций, некоторые особенности деятельности предприятия, количество сотрудников, для которых ведутся расчеты по зарплате и прочему. От ошибок профессионалов предусмотрена материальная страховка на внушительную сумму, способную покрыть денежный и моральный урон клиента.