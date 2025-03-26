Бюджет Казани за 2024 год: профицит 3,9 млрд рублей и рост собственных доходов

Финансовые итоги года представил начальник Финансового управления исполкома Казани Ирек Мухаметшин на заседании городской думы. По его данным, бюджет столицы Татарстана завершил 2024 год с профицитом в 3,9 млрд рублей.
Основные финансовые показатели
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Доходы: 58 млрд рублей
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Расходы: 54,1 млрд рублей
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Собственные доходы (налоги и неналоговые поступления) выросли на 39% и составили 57,2% от общего объема.
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Межбюджетные трансферты из республиканского бюджета РТ – 25 млрд рублей.
Куда направлялись расходы?
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Социальная сфера – 40,2 млрд рублей (образование, здравоохранение, соцподдержка).
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Городское хозяйство – 5,7 млрд рублей (дороги, ЖКХ, благоустройство).
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Общегосударственные вопросы – 8 млрд рублей (управление, безопасность).
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Обслуживание муниципального долга – 34,6 млн рублей.
Что означает профицит?
Положительное сальдо бюджета (3,9 млрд рублей) говорит о финансовой стабильности города. Рост собственных доходов на 39% свидетельствует об эффективном управлении и развитии экономики Казани.