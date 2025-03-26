Бюджет Казани за 2024 год: профицит 3,9 млрд рублей и рост собственных доходов

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Республика
26 марта 2025  17:15

Финансовые итоги года представил начальник Финансового управления исполкома Казани Ирек Мухаметшин на заседании городской думы. По его данным, бюджет столицы Татарстана завершил 2024 год с профицитом в 3,9 млрд рублей.

Основные финансовые показатели

  • Доходы: 58 млрд рублей

  • Расходы: 54,1 млрд рублей

  • Собственные доходы (налоги и неналоговые поступления) выросли на 39% и составили 57,2% от общего объема.

  • Межбюджетные трансферты из республиканского бюджета РТ – 25 млрд рублей.

Куда направлялись расходы?

  1. Социальная сфера – 40,2 млрд рублей (образование, здравоохранение, соцподдержка).

  2. Городское хозяйство – 5,7 млрд рублей (дороги, ЖКХ, благоустройство).

  3. Общегосударственные вопросы – 8 млрд рублей (управление, безопасность).

  4. Обслуживание муниципального долга – 34,6 млн рублей.

Что означает профицит?

Положительное сальдо бюджета (3,9 млрд рублей) говорит о финансовой стабильности города. Рост собственных доходов на 39% свидетельствует об эффективном управлении и развитии экономики Казани.

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