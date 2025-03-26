Бюджет Казани за 2024 год: профицит 3,9 млрд рублей и рост собственных доходов

Финансовые итоги года представил начальник Финансового управления исполкома Казани Ирек Мухаметшин на заседании городской думы. По его данным, бюджет столицы Татарстана завершил 2024 год с профицитом в 3,9 млрд рублей.

Основные финансовые показатели

Доходы: 58 млрд рублей

Расходы: 54,1 млрд рублей

Собственные доходы (налоги и неналоговые поступления) выросли на 39% и составили 57,2% от общего объема.

Межбюджетные трансферты из республиканского бюджета РТ – 25 млрд рублей.

Куда направлялись расходы?

Социальная сфера – 40,2 млрд рублей (образование, здравоохранение, соцподдержка). Городское хозяйство – 5,7 млрд рублей (дороги, ЖКХ, благоустройство). Общегосударственные вопросы – 8 млрд рублей (управление, безопасность). Обслуживание муниципального долга – 34,6 млн рублей.

Что означает профицит?

Положительное сальдо бюджета (3,9 млрд рублей) говорит о финансовой стабильности города. Рост собственных доходов на 39% свидетельствует об эффективном управлении и развитии экономики Казани.