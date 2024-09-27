Бюджет, налоги, градостроительство: Рустам Минниханов обратится с посланием к Госсовету Татарстана

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов выступит с ежегодным посланием к депутатам Государственного Совета республики. Центральной темой станет развитие региона, а также задачи, стоящие перед парламентом нового созыва.
Ожидается, что в своем выступлении Рустам Минниханов обозначит ключевые направления развития Татарстана, уделив особое внимание вопросам экономики, социальной сферы и внутренней политики.
Сразу после послания депутаты продолжат работу на сессии Госсовета, где рассмотрят ряд важных законопроектов. В центре внимания окажутся:
- Изменения в налоговом законодательстве, в частности, депутаты обсудят поправки в закон о налоге на имущество организаций, а также рассмотрят законопроект, касающийся установления понижающего коэффициента при продаже недвижимости.
- Бюджет республики. Парламентариям предстоит обсудить проект бюджета Татарстана на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.
- Вопросы местного самоуправления. На повестке дня – законопроекты о перераспределении полномочий между муниципалитетами и республиканскими органами власти в сфере градостроительства.