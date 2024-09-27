Бюджет, налоги, градостроительство: Рустам Минниханов обратится с посланием к Госсовету Татарстана

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов выступит с ежегодным посланием к депутатам Государственного Совета республики. Центральной темой станет развитие региона, а также задачи, стоящие перед парламентом нового созыва.

Ожидается, что в своем выступлении Рустам Минниханов обозначит ключевые направления развития Татарстана, уделив особое внимание вопросам экономики, социальной сферы и внутренней политики.

Сразу после послания депутаты продолжат работу на сессии Госсовета, где рассмотрят ряд важных законопроектов. В центре внимания окажутся: