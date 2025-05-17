Бывший генменеджер «Ак Барса» может стать спортивным директором «Динамо»

news_top_970_100
Спорт
17 мая 2025  15:35

Рафик Якубов, бывший генеральный менеджер хоккейного клуба «Ак Барс» может стать спортивным директором в «Динамо». Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

58-летний специалист с 2023 года работал в должности спортивного директора в ХК «Лада», а до это трудился в системе «СКА». Рафик Хабибуллович работал в «Ак Барсе» с 2017 по 2021 годы. При нем казанский клуб завоевал главный трофей КХЛ – Кубок Гагарина в 2018 году.

Об уходе функционера из «Лады» стало известно 12 мая. В этом сезоне тольяттинский клуб не попал в плей-офф, завершив выступления на 10-м месте в Восточной конференции.

news_right_column_240_400
Новости
Бывший генменеджер «Ак Барса» может стать спортивным директором «Динамо»
Рыжий ураган
40 объектов в Татарстане ждут подписания контрактов на обновление до конца мая
Не переживайте свою боль при ребенке: как сообщить ему о разводе
«Рубин» на выезде встретится с «Химками» в 29-м туре РПЛ
24 мая в Казани откроется летний сезон в экстрим-парке «УРАМ»
Эксперт раскрывает секреты выращивания лука: от посадки до сбора урожая
История и патриотизм: Выставка в Казани к 80-летию Великой Победы