Бывший генменеджер «Ак Барса» может стать спортивным директором «Динамо»

Рафик Якубов, бывший генеральный менеджер хоккейного клуба «Ак Барс» может стать спортивным директором в «Динамо». Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

58-летний специалист с 2023 года работал в должности спортивного директора в ХК «Лада», а до это трудился в системе «СКА». Рафик Хабибуллович работал в «Ак Барсе» с 2017 по 2021 годы. При нем казанский клуб завоевал главный трофей КХЛ – Кубок Гагарина в 2018 году.

Об уходе функционера из «Лады» стало известно 12 мая. В этом сезоне тольяттинский клуб не попал в плей-офф, завершив выступления на 10-м месте в Восточной конференции.