Чай или кофе? SuperJob выяснил предпочтения жителей Казани

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Город
21 августа 2024  16:37
Автор:
Эндже Гарафиева

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди экономически активного населения Казани, чтобы выяснить, какой напиток предпочитают жители города. 42% респондентов отдают предпочтение кофе, 41% – чаю.

Интересно, что мужчины чаще выбирают чай, а женщины – кофе.

Анализ предпочтений по профессиям показал, что среди воспитателей, снабженцев, специалистов по персоналу, а также программистов и системных администраторов больше любителей чая (более 50%). А вот логисты, медицинские сестры, секретари, врачи и медсестры чаще предпочитают кофе.

Также нашлись и те, кто не пьет ни чай, ни кофе – таких респондентов оказалось 3%.

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