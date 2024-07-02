Часть грантовых средств Минмол РТ направит на ремонт центра молодежи в Казани

Татарстан выиграл 134,2 млн рублей в федеральном конкурсе «Регион для молодых». Средства будут направлены на развитие молодежной политики в республике, сообщили в Минмолодежи РТ.

Конкурс был организован в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование». По его итогам, субсидии из федерального бюджета были распределены между 51 регионом страны.

В этом году полученные средства будут направлены на проведение второго этапа капитального ремонта республиканского центра для молодежи на базе ДК Химиков в Казани, реализацию системных мероприятий для молодежи и повышение компетенций сотрудников отрасли молодежной политики.

Отмечается, что проекты будут реализованы при софинансировании региона — это важное условие для участия в программе.

В прошлом году на 136 млн рублей федеральной субсидии был проведен ремонт молодежных центров в Альметьевске и Казани, а также состоялись мероприятия, направленные на развитие сети медиацентров, образовательные программы для специалистов учреждений молодежной политики. В регионе была усилена психолого-педагогическая работа с подростками, патриотическое воспитание, организованы мероприятия для работающей молодежи.