Часы на ул. Баумана впервые за 25 лет отремонтируют

Как сообщает администрация Вахитовского и Приволжского районов, известные часы на центральной улице Казани демонтировали для проведения ремонта.

Это их первый ремонт за 25 лет работы. Сообщается, что они уже полностью выработали свой ресурс и будут отправлены на ремонт в Чистополь, где им будет заменен механизм. Помимо ремонта механической части циферблату часов добавят подсветку. Весь ремонт планируют завершить за 2-3 недели.

Автором часов, которые являются ориентиром для встреч тысяч казанцев, является известный архитектор Игорь Башмаков. В народе их также называют «часы влюбленных».