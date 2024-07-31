Часы на ул. Баумана впервые за 25 лет отремонтируют

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Город
31 июля 2024  17:22

Как сообщает администрация Вахитовского и Приволжского районов, известные часы на центральной улице Казани демонтировали для проведения ремонта.

Это их первый ремонт за 25 лет работы. Сообщается, что они уже полностью выработали свой ресурс и будут отправлены на ремонт в Чистополь, где им будет заменен механизм. Помимо ремонта механической части циферблату часов добавят подсветку. Весь ремонт планируют завершить за 2-3 недели.

Автором часов, которые являются ориентиром для встреч тысяч казанцев, является известный архитектор Игорь Башмаков. В народе их также называют «часы влюбленных».

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