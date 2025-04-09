ЦБ констатирует снижение реальной стоимости ОСАГО на фоне роста выплат

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о значительном снижении реальной (с учетом инфляции) стоимости полисов ОСАГО за последние два года, несмотря на подорожание автозапчастей, пишет РИА Новости.
Ключевые тезисы:
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В 2024 году средняя цена классических полисов снизилась при росте страховых выплат
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В 2023 году стоимость ОСАГО оставалась неизменной
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Реальная цена страхования заметно уменьшилась за двухлетний период
Положительные изменения:
- Улучшение обеспеченности таксистов полисами (краткосрочные полисы от 180 руб. за 2 дня)
- Сокращение числа проблемных регионов с мошенничеством (с 12 до 4 субъектов РФ)
Остающиеся проблемы:
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Сохраняется дефицит доступного ОСАГО в некоторых регионах
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Страховщики продолжают нести убытки из-за мошеннических схем
Набиуллина подчеркнула важность продолжения работы с региональными властями для решения оставшихся проблем в страховом рынке.