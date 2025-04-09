ЦБ констатирует снижение реальной стоимости ОСАГО на фоне роста выплат

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Россия/Мир
9 апреля 2025  16:30

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о значительном снижении реальной (с учетом инфляции) стоимости полисов ОСАГО за последние два года, несмотря на подорожание автозапчастей, пишет РИА Новости.

Ключевые тезисы:

  • В 2024 году средняя цена классических полисов снизилась при росте страховых выплат

  • В 2023 году стоимость ОСАГО оставалась неизменной

  • Реальная цена страхования заметно уменьшилась за двухлетний период

Положительные изменения:

  •  Улучшение обеспеченности таксистов полисами (краткосрочные полисы от 180 руб. за 2 дня)
  •  Сокращение числа проблемных регионов с мошенничеством (с 12 до 4 субъектов РФ)

Остающиеся проблемы:

  • Сохраняется дефицит доступного ОСАГО в некоторых регионах

  • Страховщики продолжают нести убытки из-за мошеннических схем

Набиуллина подчеркнула важность продолжения работы с региональными властями для решения оставшихся проблем в страховом рынке.

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