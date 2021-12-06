 ЦБ хочет ввести обязательную сумму возврата денег жертвам мошенников
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ЦБ хочет ввести обязательную сумму возврата денег жертвам мошенников

Возврат денег в пределах определенной установленной суммы будет распространяться на все банки. 

Полезное
6 декабря 2021  09:37
Автор:
Эдуард Салихов

Центральный банк России хочет установить обязательную сумму, которую банки должны будут возвращать клиентам, ставшим жертвами мошенников. Об этом пишет РБК со ссылкой на материалы ЦБ.

Для возврата средств клиент должен будет уведомить банк о мошенничестве не позднее следующего дня после получения уведомления о проведенной операции. 

Возврат денег в районе определенной учрежденной суммы будет распространяться на все банки, но если у банка низкий уровень механизма по предотвращению хищений, то ему необходимо вернуть клиенту всю утраченную сумму. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице Татарстана мошенники обманули сотрудницу банка на полмиллиона рублей. Девушка хотела заработать на инвестициях.

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