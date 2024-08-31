Чекашов: Казань может оказаться окруженной полигонными свалками

В последние 15 лет в Казани наблюдается рост объема мусора, вывозимого ежедневно, на тысячу кубометров, что стало темой обсуждения на пикнике «Политкухни». Депутат Казанской городской Думы IV созыва и генеральный директор УК «ПЖКХ» Евгений Чекашов аспомнил об этом в разговоре с ведущей подкаста Алиной Гималтдиновой.

По словам Чекашова, если граждане не начнут задумываться о более умеренном потреблении сейчас, Казань может оказаться окруженной полигонными свалками. «Мы не хотим, чтобы наши дети сталкивались с такой проблемой», — добавил депутат.

Он также подчеркнул, что чистота и забота об экологии зависят от каждого жителя города. «Если мы начнем сортировать мусор прямо у себя дома, это приведет нас к городу, свободному от отходов», — уверен он.

Кроме того, депутат, который выполняет обязанности председателя комиссии по молодежной культуре и спорту, рассказал о работе молодежного парламента при Казанской городской Думе и о инициативах его членов.

«Как результат, были открыты и отремонтированы подростковые клубы и спортивные сооружения. Молодое поколение сегодня отличается от того, каким оно было 20 лет назад. Если раньше молодежь чаще всего позволяла себе курение, то сейчас большинство занимается спортом», — отметил Евгений Чекашов.

Пикник, организованный подкастом «Политкухня», состоялся в Казани 30 августа. Это мероприятие приурочили ко Дню города и Дню Республики.

В неформальной обстановке участники обсуждали инициативы депутатов Госсовета шестого созыва в различных областях, делились своими взглядами на важные вопросы, касающиеся семьи, молодежной политики и патриотического воспитания, а также размышляли о будущем республики.

«Политкухня» — это первый татарстанский подкаст, объединяющий темы власти и кулинарии. Там не только делятся рецептами любимых блюд выдающихся личностей Татарстана, но и раскрывают некоторые аспекты внутренней политики республики.