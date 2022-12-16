 Челнинца приговорили к 7 годам колонии за смерть бездомного, который справлял нужду в подъезде
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Челнинца приговорили к 7 годам колонии за смерть бездомного, который справлял нужду в подъезде

Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся.

Республика
16 декабря 2022  19:50
Автор:
Эдуард Салихов

В Челнах осудили мужчину, который в марте 2022 года убил бездомного в подъезде многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Было установлено, что 30 марта пьяный осужденный вышел в подъезд из квартиры, чтобы покурить. На лестничной клетке он увидел, как бездомный справляет малую нужду в мусоропровод. Возник конфликт, во время которого мужчина несколько раз ударил безумного, тот упал и ударился головой о бордюр. 

Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Суд приговорил его к 7 годам в колонии особого режима.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане на девушку опрокинулся квадроцикл, предприниматель пойдет под суд. Бизнесмен обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обвиняемый причастность к совершению преступления признал полностью.

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