Челнинца приговорили к 7 годам колонии за смерть бездомного, который справлял нужду в подъезде

В Челнах осудили мужчину, который в марте 2022 года убил бездомного в подъезде многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Было установлено, что 30 марта пьяный осужденный вышел в подъезд из квартиры, чтобы покурить. На лестничной клетке он увидел, как бездомный справляет малую нужду в мусоропровод. Возник конфликт, во время которого мужчина несколько раз ударил безумного, тот упал и ударился головой о бордюр.

Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Суд приговорил его к 7 годам в колонии особого режима.

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