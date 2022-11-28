 Челнинец добился через суд присвоения звания «Ветеран труда»
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Челнинец добился через суд присвоения звания «Ветеран труда»

В удостоверении о награждении мужчины была описка в имени и отчестве.

Республика
28 ноября 2022  11:20
Автор:
Ольга Ильина

Житель Набережных Челнов обратился в управление соцзащиты о присвоении звания «Ветеран труда». Там мужчине отказали, потому что в удостоверении о награждении была описка в написании его имени и отчества.

Тогда челнинец обратился в суд, где рассказал, что в 1969 году его наградили медалью «За освоение целинных земель». «Ему выдали удостоверение от имени Президиума Верховного Совета СССР. Подобная награда дается тем сотрудникам, кто проработал в районах освоения целинных и залежных земель не менее двух лет. На основании этого челнинец имеет право на получение данного звания», - передают «Челнинские известия».

Суд встал на сторону мужчины и обязал управление соцзащиты присвоить ему звание.

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