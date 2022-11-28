Челнинец добился через суд присвоения звания «Ветеран труда»

Житель Набережных Челнов обратился в управление соцзащиты о присвоении звания «Ветеран труда». Там мужчине отказали, потому что в удостоверении о награждении была описка в написании его имени и отчества.

Тогда челнинец обратился в суд, где рассказал, что в 1969 году его наградили медалью «За освоение целинных земель». «Ему выдали удостоверение от имени Президиума Верховного Совета СССР. Подобная награда дается тем сотрудникам, кто проработал в районах освоения целинных и залежных земель не менее двух лет. На основании этого челнинец имеет право на получение данного звания», - передают «Челнинские известия».

Суд встал на сторону мужчины и обязал управление соцзащиты присвоить ему звание.