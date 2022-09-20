 Челнинец под видом кальянной открыл в помещении подпольное казино
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Челнинец под видом кальянной открыл в помещении подпольное казино

Незаконную деятельность пресекли полицейские.

Республика
20 сентября 2022  11:00
Автор:
Ольга Ильина

В Набережных Челнах мужчина арендовал якобы под кальянную помещение и организовал там клуб азартных игр. Незаконную деятельность пресекли сотрудники полиции, сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Деятельность подпольного казино законспирировали – информация о нем распространялась только среди «своих», а пускали в клуб только по звонку.

Во время обысков заведении полицейские изъяли столы, предназначенные для игр в покер, специальные карты и фишки, а также 40 тыс. рублей. Задержаны пять предполагаемых организаторов и активных участников сообщества, возбуждено уголовное дело.

Сейчас продолжаются следственные действия, чтобы найти всех участников указанной противоправной деятельности.

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