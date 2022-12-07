 Челнинец сломал челюсть, выполняя мертвую петлю на снегоходе
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Челнинец сломал челюсть, выполняя мертвую петлю на снегоходе

Пациенту предстоит длительный период лечения.

Республика
7 декабря 2022  16:06
Автор:
Роза Габитова

В городской больнице № 5 в Набережных Челнах помогли мужчине, сломавшему челюсть, выполняя мертвую петлю на снегоходе. Об этом сообщает Минздрав Татарстана. 

«В этом году решил закрыть гештальт, но снегоход перевернулся, я вылетел и сломал нижнюю челюсть справа», — рассказал пациент. 

Челюстно-лицевой хирург Баин Демкин собрал челюсть челнинца по частям. Теперь ему предстоит длительный период лечения. 

Также врач отметил, что за четыре дня в медучреждении провели 7 подобный операций.

Ранее «КВ» сообщали, что в городской больнице № 5 Набережных Челнов зафиксировали первую травму после катания на тюбинге в этом сезоне.

 

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