Челнинец сломал челюсть, выполняя мертвую петлю на снегоходе

В городской больнице № 5 в Набережных Челнах помогли мужчине, сломавшему челюсть, выполняя мертвую петлю на снегоходе. Об этом сообщает Минздрав Татарстана.

«В этом году решил закрыть гештальт, но снегоход перевернулся, я вылетел и сломал нижнюю челюсть справа», — рассказал пациент.

Челюстно-лицевой хирург Баин Демкин собрал челюсть челнинца по частям. Теперь ему предстоит длительный период лечения.

Также врач отметил, что за четыре дня в медучреждении провели 7 подобный операций.

Ранее «КВ» сообщали, что в городской больнице № 5 Набережных Челнов зафиксировали первую травму после катания на тюбинге в этом сезоне.