Челнинская компания первая в РТ будет производить подшипники

Группа компаний «Далини» под руководством предпринимателя Руслана Нигматулина из Набережных Челнов создаст первое в Татарстане производство подшипников.

«С 2014 года наша компания занимается поставками подшипников по всей России для станкостроения, автомобилестроения. Сейчас планируем открывать свое производство подшипников, так как этого требует время», - отметил Нигматулин на встрече с главой минпромторга республики Олегом Коробченко.

По его словам, на сегодняшний день российские производители могут обеспечить предприятия подшипниками лишь на 30%. Также у предприятий станкостроения прослеживается проблема устаревших станков.

«В Татарстане пока нет ни одного подшипникового завода. Чтобы закрыть потребности предприятий не только республики, но и России, нужно строить крупный завод, для этого необходимо государственное софинансирование», - подчеркнул Нигматулин.

В свою очередь, директор Департамента станкостроения и тяжелого машиностроения минпромторга России Валерий Пивень заверил об оказании финансовой поддержки.

Ранее «КВ» сообщали, что Рустам Минниханов: власти РТ продвигают идею производства 20 самолетов Ту-214 в год. Казанский авиационный завод произведет три магистральных узкофюзеляжных самолета Ту-214 уже в следующем году.