 Челнинская семья собрала для мобилизованных наборы в поддержку
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Челнинская семья собрала для мобилизованных наборы в поддержку

Мэр автограда поблагодарил семейную пару за помощь.

Республика
25 сентября 2022  10:51
Автор:
Роза Габитова

Челнинцы Эрик и Лена Газетдиновы собрали свой счет для 74 мобилизованных наборы в поддержку, в которые входят футболка, трико, носки и сухпаек. Об этом сообщает мэрия автограда. 

Мэр Набережных Челнов поблагодарил семья за активную позицию и помощь воинам.

«Мы считаем важным делиться с вами таким примером благотворительности, потому что о хорошем важно и нужно рассказывать», — отметили в пресс-службе мэрии автограда.

Ранее «КВ» сообщали, что мэр Челнов Наиль Магдеев опроверг информацию о том, что из города в зону СВО отправлено 3 тыс. человек. Он отметил, что всего на спецоперацию из автограда отправят порядка 1200 человек, среди которых будет около 90 офицеров. 

 

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