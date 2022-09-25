Челнинская семья собрала для мобилизованных наборы в поддержку

Челнинцы Эрик и Лена Газетдиновы собрали свой счет для 74 мобилизованных наборы в поддержку, в которые входят футболка, трико, носки и сухпаек. Об этом сообщает мэрия автограда.

Мэр Набережных Челнов поблагодарил семья за активную позицию и помощь воинам.

«Мы считаем важным делиться с вами таким примером благотворительности, потому что о хорошем важно и нужно рассказывать», — отметили в пресс-службе мэрии автограда.

Ранее «КВ» сообщали, что мэр Челнов Наиль Магдеев опроверг информацию о том, что из города в зону СВО отправлено 3 тыс. человек. Он отметил, что всего на спецоперацию из автограда отправят порядка 1200 человек, среди которых будет около 90 офицеров.