Наиль Магдеев раскрыл число мобилизованных из Набережных Челнов в зону СВО

Мэр Челнов Наиль Магдеев опроверг информацию о том, что из города в зону СВО отправлено 3 тыс. человек. Он отметил, что всего на спецоперацию из автограда отправят порядка 1200 человек, среди которых будет около 90 офицеров.

«Указом Президента РФ определены сроки выполнения мобилизации. Есть документы, которые регламентируют порядок призыва. Об этом военный комиссар Татарстана, и военный комиссар города проинформированы. Есть возрастные ограничения для солдат и офицеров», — отметил мэр.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Набережных Челнах сегодня проходит первая отправка мобилизованных в зону СВО. Проводить бойцов приехал мэр города Наиль Магдеев. По словам градоначальника, детей, родителей которых отправили на Донбасс, обеспечат бесплатным питанием в школе, а также не будут взимать оплату за детский сад.