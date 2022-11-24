 Челнинский крановый завод все же выпустит эротический календарь на 2023 год
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Челнинский крановый завод все же выпустит эротический календарь на 2023 год

Коллектив завода решил поддержать руководителя, который стал фигурантом уголовного дела.

Республика
24 ноября 2022  15:22
Автор:
Карина Кострулева

В Набережных Челнах крановый завод все же выпустит традиционный эротический календарь на 2023 год. Об этом сообщает издание «Челнинские известия».

Коллектив завода решил поддержать руководителя, который стал фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Основной посыл календаря «нас не победить» направлен к партнерам и заказчикам предприятия.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что арбитражный суд Татарстана признал банкротом крановый завод в Набережных Челнах. Соответствующее решение арбитраж принял еще 31 марта 2022 года.

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