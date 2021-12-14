Челнинским больным, которые вынуждены были лечиться от ковида за свой счет, вернули деньги

Прокуратура Набережных Челнов добилась компенсации средств, которые потратили два инвалида при лечении от COVID-19. Об этом сообщают «Челнинские известия».

В первом случае мужчине во время пребывания в инфекционной больнице прописали препарат, который ему пришлось покупать самостоятельно. Он стоил 3 173 рубля, хотя числится в списке лекарств, которые больным COVID-19 обязаны выдаваться бесплатно.

В другом случае больной обратился в поликлинику с жалобами на высокую температуру, кашель, насморк, боль в теле. Доктор назначил лечение, но состояние только ухудшилось. Через три дня на повторном приеме челнинец попросил направить его на компьютерную томографию. Врач дал направление, но не указал, в какой организации ее проходить. После отказа в обследовании в КДЦ «Авиценна» больной обратился в МЦ «Медерика», где прошёл КТ за свой счет. Стоимость процедуры составила 6,2 тыс. рублей.

В обоих случаях суд удовлетворил требования прокуратуры. Средства больным были возвращены в полном объеме.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что жители Набережных Челнов недовольны работой сайта «Госуслуги». Из-за сбоя в системе татарстанцы не могут записаться на приемы к врачу через портал.