Челны обновляют автобусный парк: 80 новых машин поступят до конца года

Городские власти Набережных Челнов приступили к реализации программы обновления общественного транспорта. Как сообщил градоначальник Наиль Магдеев на оперативном совещании, до конца 2025 года в город поступит 80 современных автобусов большой вместимости. Проект реализуется при личной поддержке главы Татарстана Рустама Минниханова.

Финансирование закупки организовано по принципу равного софинансирования: половину стоимости транспорта покрывает республиканский бюджет, вторую часть — муниципальная казна. Подобная схема уже доказала свою эффективность — в 2024 году аналогичным образом было приобретено 90 единиц нового подвижного состава.

«Сегодня на маршруты выходят 135 автобусов, но для полноценного покрытия потребностей города необходимо не менее 200 машин», — отметил Магдеев. Мэр подчеркнул, что параллельно с обновлением парка ведется модернизация производственной базы «Горкоммунхоза» — предприятия, отвечающего за техническое обслуживание муниципального транспорта.

По словам градоначальника, несмотря на текущий дефицит подвижного состава, городские власти прилагают все усилия для стабильной работы общественного транспорта. Новые автобусы позволят не только увеличить количество рейсов, но и повысить комфорт пассажиров — все машины соответствуют современным экологическим и техническим стандартам.