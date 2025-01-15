«Челны» прервали серию поражений, сломив в татарстанском дерби «Нефтяник»

В очередной встрече регулярного чемпионата ВХЛ «Нефтяник» на своём льду в татарстанском дерби принимал «Челны». Командам удалось выявить сильнейшего лишь в серии послематчевых бросков. В основное время соперники обменялись голами в большинстве: сначала отличился челнинец Адель Булатов, на 45-й минуте разницу в счёте отквитал Михаил Мокин. В серии бросков «Челны» реализовали две попытки, «Нефтяник» - одну. Автором победного буллита стал Адель Булатов.

«Челнам» удалось прервать пятиматчевую серию поражений: с 36 очками команда идёт 28-й в таблице. «Нефтяник» имеет 43 очка и расположился на 23-й строчке.