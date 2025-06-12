Чемпионат Единой лиги ВТБ 2025/26 пройдёт в два этапа

Чемпионат Единой лиги ВТБ сезона 2025/26 пройдёт в два этапа – инсайдерской информацией поделился Telegram-канал «ЕвроБол». В чемпионате примут участие 11 клубов, которые на первом этапе сыграют по круговой системе по игре дома и в гостях. Затем команды первой пятёрки образуют группу А, а шесть оставшихся войдут в группу Б. В своих группах команды вновь сыграют по матчу дома и в гостях, после чего определятся участники плей-офф.

Команды группы А выходят в плей-офф напрямую, а из группы Б подобная возможность будет только у победителя.

Команды, занявшие со второго по пятое места, сыграют между собой стыковые матчи, а шестой клуб группы завершит сезон. Ожидается, что изменения в регламенте будут утверждены 17 июня.