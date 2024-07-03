Цена буханки хлеба в Татарстане вырастет незначительно

Растут расходы и у аграриев, и у хлебопроизводителей страны. Но в нашей республике ситуация сглаживается за счет господдержки.

На традиционном брифинге в Кабмине РТ вчера обсуждалась тема развития аграрного сектора республики. Основной и единственный докладчик - заместитель премьер-министра РТ - министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, начал свое выступление с презентации международной агропромышленной выставки «Агроволга», которая начала работу в МВЦ «Казань Экспо». По его словам, на ней ожидается более 15 тыс. посетителей, в работе примут участие 420 экспонентов, 100 экспертов. В Казани соберутся делегации из 56 регионов России, приедут представители компаний из Венгрии, Турции, Ирана, Китая и Беларуси. Им очень интересен татарстанский рынок.

Помимо деловой гостей форума ожидает и развлекательная программа. К примеру, 50 трактористов из 42 районов РТ будут демонстрировать свое мастерство на МТЗ-шоу.

Затем министр перешел к подробному анализу нынешней ситуации в сельскохозяйственной отрасли республики. И погода значительно повлияла на нее. Например, в каких-то районах выпало достаточно осадков для того, чтобы почва пропиталась влагой, а где-то осадков выпало менее 30 мм, что близко к засухе.

Конечно, агросектор никогда не оставался без государственной поддержки. Вот и на этот год, сообщил Зяббаров, всему агропрому Татарстана выделили более 13,7 млрд рублей. Федеральный бюджет дал 4,5 млрд рублей, республиканский - 9,2 млрд рублей.

«На текущую дату до получателей доведены субсидии на сумму 6,3 млрд рублей - это 46%. В июле планируем еще 680 млн перевести», - проинформировал министр.

Также он сообщил, что с начала года республиканскими сельхозпредприятиями приобретено 1,3 тыс. единиц сельскохозяйственной техники на 5,7 млрд рублей. В перечень входят в том числе 174 трактора, 41 зерноуборочный комбайн и 20 кормоуборочных комбайнов. Однако это не совсем позитивная новость. Дело в том, что новая техника заменяет выбывшую. «Напомню, в текущем году у нас нагрузка на один комбайн достигает 500 гектаров. Средняя норма - 300 - 350, но вот у нас она будет существенная», - сказал Зяббаров.

Корреспондент «КВ», узнав новость о том, что в некоторых регионах страны закупочная цена муки для хлебопроизводителей поднялась до 30 рублей за кг, поинтересовался, что ждет татарстанских покупателей.

В ответ глава Минсельхозпрода РТ успокоил всех потребителей хлебобулочных изделий: «Какого-то большого повышения цены на хлеб не будет. Если посмотреть цены на зерно, то ниже уже некуда». Он уточнил, по данным на 28 июня, средняя закупочная цена без учета НДС на пшеницу третьего класса составляет 14 тыс. рублей за тонну, на пшеницу четвертого класса - 12,5 тыс. рублей, пшеницу фуражную - 9,7 тыс. рублей, рожь - 7,8 тыс. рублей, ячмень кормовой - 9,6 тыс. рублей.

Уже после брифинга пресс-служба министерства сообщила корреспонденту, что для крупных производителей республики цена муки держится на уровне 20 - 22 рублей за килограмм за счет долгосрочных контрактов.

«Но у хлебозаводов есть определенные расходы, которые увеличиваются. Есть рост расходов по муке, на добавки, сырье, ГСМ, электричество, газ. За счет этого и увеличиваются цены на хлеб», - продолжил Зяббаров.

Значит, цена на хлеб в магазинах все-таки повысится, но не критично.

С другой стороны, для стабилизации цен на хлеб действуют меры государственной поддержки. Размер субсидий хлебопекам на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией социальных видов хлеба, увеличился: на реализацию одного килограмма - с 4,5 рубля до 6 рублей.