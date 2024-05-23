Центр развития гольфа в Казани официально ликвидирован

В Казани ликвидировали АНО «Центр развития профессионального, любительского и детского гольфа «БАСУ». Постановление об упразднении организации подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Предложение поступило в адрес правительства от министерства земельных и имущественных отношений Татарстана – оно является учредителем этой некоммерческой организации.

Центр «БАСУ» был зарегистрирован три года назад. А в марте 2024 года Песошин утвердил документ о создании республиканской спортивной школы по гольфу. Она нужна для того, чтобы подготавливать спортивный резерв в сборные Татарстана и России. Спортшкола заработает на базе гольф-клуба «Ак Барс» на берегу реки Волги – это территория в сто гектаров, которую одновременно могут посетить до полутысячи желающих.