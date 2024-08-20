Центр Казани перекроют во время празднования Дня города и республики

В преддверии Дня города и республики в Казани поэтапно перекроют ряд улиц. Ограничения продлятся с 22 августа по 1 сентября.

Основные перекрытия:

С 29 августа по 1 сентября — площадь Тысячелетия, улицы Лево-Булачная, Право-Булачная, Ташаяк, Профсоюзная, Баумана, участок от площади Первого Мая до улицы Баумана, проезд между цирком и стадионом.

С 24 по 30 августа — улица С.Хакима (от Декабристов до Абсалямова), парковка у Чаши.

С 23 по 31 августа — улицы Ш.Марджани, К.Насыри, З.Султана.

С 30 по 31 августа — улица Батурина (от Большой Красной до Кремлевской набережной), съезд с площади Тысячелетия на Батурина.

С 22 по 31 августа — улица Кремлевская (от Чернышевского до Астрономической).

Также будут перекрыты парковки у Центрального стадиона и сквер у театра им.Галиаскара Камала. Подробную схему перекрытий можно найти на сайте мэрии Казани.