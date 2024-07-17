Центр равития футбола появится в Казани через три года

news_top_970_100
Город
17 июля 2024  09:19
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани на территории стадиона «Рубин» появится Центр развития футбола.

Универсальный спортивный комплекс, который расположится на пересечении улиц Копылова, Тэцевской и Дементьева, планируют построить к 1 декабря 2027 года. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Стоимость строительства составит почти 700 млн рублей. Финансирование будет осуществляться из федерального и республиканского бюджетов. 

Проект включает крытый футбольный манеж, автостоянку на 10 машино-мест, хозяйственную зону и площадку ТКО.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Челнах водитель Lada задержан с крупной партией наркотиков
В Казани пройдет фестиваль разумного потребления «КультТорг»
Из-за строительства метро в Казани до февраля закроют проезд на улице Фучика
Маленьким пациентам ДРКБ замминистра спорта РТ провел сеанс сказкотерапии
На Питрау гостям не раскрыли секрет вечной бодрости
«Дом вдали от дома» в Казани отметил свое 11-летие
Милые животные с подмоченной репутацией
Казанский двор - место для детских праздников и семейных соревнований