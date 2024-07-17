Центр равития футбола появится в Казани через три года

В Казани на территории стадиона «Рубин» появится Центр развития футбола.

Универсальный спортивный комплекс, который расположится на пересечении улиц Копылова, Тэцевской и Дементьева, планируют построить к 1 декабря 2027 года. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Стоимость строительства составит почти 700 млн рублей. Финансирование будет осуществляться из федерального и республиканского бюджетов.

Проект включает крытый футбольный манеж, автостоянку на 10 машино-мест, хозяйственную зону и площадку ТКО.