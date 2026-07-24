Центробанк снизил ключевую ставку до 14%, это пятое снижение подряд

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Россия/Мир
24 июля 2026  14:41

Совет директоров Банка России принял решение уменьшить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 14% годовых. Это уже пятое понижение с начала года.

В регуляторе отметили, что экономика во втором квартале росла умеренными темпами, а летний рост цен и инфляционные ожидания во многом связаны с разовыми факторами. Устойчивая инфляция, по оценке ЦБ, сохраняется в диапазоне 4–5% в годовом выражении.

Кредитование в июне немного замедлилось, предприятия снизили прогнозы по спросу и выпуску. Однако в Банке России подчеркнули, что с учетом эффектов от временного сокращения производств и более стимулирующей бюджетной политики снижение ставки должно быть плавным.

Следующее заседание по ключевой ставке состоится 11 сентября.

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