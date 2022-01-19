Центровой УНИКСа о матче с «Барселоной»: У нас будет особое желание выиграть игру

Нигерийский центровой казанского УНИКСа Тони Джекири рассказал о своем физическом состоянии перед матчем с «Барселоной». По его словам, сам он готов на 100%.

«Я чувствую себя хорошо. Мы счастливы, что многие ребята снова в строю. Я думаю, что в физическом плане мы чувствуем себя очень хорошо», — сказал баскетболист.

Кроме того, прокомментировал Джекири и возможное отсутствие в составе католонцев их главной звезды Николы Миротича.

«Это большая потеря для них, но в то же время у них есть много других ребят. И у них есть их тренер, который просто мастерски мыслящий человек. Он знает, куда они идут. "Барселона" - это "Барселона". Мы должны играть в лучший баскетбол и стараться выиграть их», — подчеркнул центровой.

Тони Джекири выразил уверенность, что домашние трибуны Баскет-холла должны помочь казанцам добиться успеха в игре.

Напомним, что предыдущую игру с «Барселоной» УНИКС проиграл 111:109 ОТ. Эта же встреча пройдет на паркете Баскет-холла 20 января.