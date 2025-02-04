Цены на такси в Татарстане снизились на 1,2% за год

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Республика
4 февраля 2025  12:23

В Татарстане наблюдается незначительное снижение цен на такси, которое составило 1,2% за год, сообщает «РБК Татарстан». 

На конец 2024 года средняя стоимость поездок осталась на уровне 2023 года и составила 31,7 рубля за километр. В январе 2024 года была зафиксирована наибольшая цена — 33,3 рубля за километр, что на 33,4% выше показателей января 2023 года. Наименьшая средняя стоимость наблюдалась в мае и составила приблизительно 30,6 рубля за километр, что также на 18% больше, чем в аналогичном месяце годом ранее.

Средний чек за поездку в 2024 году увеличился на 17% по сравнению с 2023 годом и составил 380 рублей. 

Ранее сообщалось, что в Татарстане были введены ограничения на трудовую деятельность мигрантов в сфере такси и охраны.

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