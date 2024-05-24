Цены на такси в Татарстане выросли на четверть за год

В Татарстане средняя стоимость поездки на такси в апреле 2024 года составила 31,2 рубля за километр, что почти на 24% выше, чем в апреле прошлого года. По данным Росстата, цены на такси достигли исторического максимума в январе 2024 года — 33,3 рубля за километр, но затем начали снижаться. Об этом пишет РБК.

В Казани средняя стоимость поездки в апреле составила 27,3 рубля за километр, что на 11% ниже, чем в январе 2024 года, и на 14% выше, чем в апреле 2023 года.

В других городах Татарстана также наблюдается колебание цен. В Набережных Челнах средняя стоимость поездки в апреле осталась на уровне предыдущего месяца — 39,6 рубля за километр. В Зеленодольске цены снизились до 26,8 рубля за километр.

Татарстан одним из первых принял новый закон о такси, вступивший в силу 1 сентября 2023 года. Этот закон был разработан для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным, что позволило самозанятым водителям работать через договоры с агрегаторами.

В апреле мы писали, что в Татарстане выбрали лучшего таксиста для участия в конкурсе «Лучший водитель такси в России». Претендентам нужно было показать, насколько хорошо они знают правила дорожного движения и законодательство о такси. Затем преодолеть сложную дистанцию: на крышу ставили стакан с водой, чтобы контролировать аккуратность таксиста. Три победителя получили приз в 30 тысяч рублей, а лучшего отправили защищать честь региона.