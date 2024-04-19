В Казани назовут имя лучшего водителя такси

В четверг, 25 апреля, в Татарстане отберут участника Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России».

Сперва участники покажут то, насколько хорошо они знают правила дорожного движения и законодательство о такси. Теория будет включать в себя и знание достопримечательностей республики.

Особое внимание обратят на практические навыки водителей – они будут преодолевать сложную дистанцию. А ещё их ожидают различные задания: например, установить детское автокресло, проявить плавность в движении. На крышу поставят стакан с водой, чтобы контролировать аккуратность таксиста.

Три победителя получат приз в 30 тысяч рублей, а лучшего отправят защищать честь региона.