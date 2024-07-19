Цены на топливо в Татарстане резко выросли

В Татарстане за последнюю неделю наблюдается резкий рост цен на бензин всех марок и дизельное топливо. По данным Татарстанстата, за период с 8 по 15 июля цены на топливо уверенно ползут вверх.

Эксперты считают, что рост цен на топливо связан с ценами на нефть, а также с увеличением спроса на бензин в летний период. Однако, по мнению некоторых экспертов, повышение цен может быть связано и с искусственным завышением цен нефтяными компаниями.

Лидером по росту цен стал бензин марки АИ-98 и выше. Его стоимость выросла на 1 рубль 6 копеек, что составляет 1,5% – с 69,90 до 70,96 рубля за литр. Дизельное топливо также подорожало на 64 копейки (1,1%), достигнув отметки в 61,11 рубля за литр.

Бензин марки АИ-95 стал дороже на 52 копейки (1%), поднявшись с 54,02 до 54,54 рубля за литр. АИ-92 увеличился в цене на 42 копейки (0,8%), с 49,85 до 50,27 рубля за литр.

Стоит отметить, что по итогам июня бензин марки АИ-92 подорожал на 0,9% по сравнению с декабрем 2023 года, АИ-95 – на 1,1%, АИ-98 и выше – на 3,6%, а дизель – на 0,8%.



В России до 1 августа продлено действие разрешения на экспорт бензина. Однако, учитывая рост биржевой стоимости топлива, ФАС предложила не продлевать это разрешение на ближайший месяц. Кроме того, ведомство решило потребовать от нефтяников обосновать рост оптовых цен на бензин АИ-95.