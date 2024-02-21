Чернышенко заявил, что формат «Игр будущего» придумал Путин

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Россия/Мир
21 февраля 2024  17:31
Автор:
Эндже Гарафиева

По словам заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, именно президент РФ Владимир Путин был инициатором проведения «Игр будущего» в том формате, в котором они уже стартовали в Казани. 

Официальное открытие состоится только сегодня, где в том числе и будет участовать глава государства, пройдут международные соревнования в Казани до 3 марта. 

Чернышенко заявил, что впервые в истории человечества стартуют «Игры будущего». Они объединяют цифровой мир и мир реального спорта.

Сами игры очень масштабные – это 14 дней соревнований, 2 тысячи спортсменов из 107 стран.

«Это говорит о том, что идея нашего президента поддержана в мире, мы угадали с этим уникальным форматом и рады безвозмездно подарить его всему миру», — цитирует аппарат вице‑премьера.

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